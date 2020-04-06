Об этом сообщает Metaratings.
Клуб предлагает футболистам снижение заработной платы в 40% на два месяца. Ранее на сокращение зарплаты пошло руководство "Локомотива".
Подобное решение связано с приостановкой чемпионата России из-за коронавируса. В стране зафиксировано свыше 6000 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Metaratings: "Локомотив" выслал игрокам вариант снижения зарплаты на 40% в апреле и мае
Московский "Локомотив" подготовил игрокам вариант снижения зарплаты на время карантина.
Фото: ФК "Локомотив"
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