- Конечно, хотел бы поиграть в Европе. Возможно, даже не в элитной лиге, а в Сегунде или второй Бундеслиге. Почему нет, - цитирует вратаря "Матч ТВ".
Рыжиков всю карьеру провёл в России. Он защищал цвета "Анжи", "Локомотива", "Томи" и "Рубина".
В нынешнем сезоне вратарь провёл за "Крылья Советов" 19 матчей в чемпионате России.
40-летний Рыжиков: хотел бы поиграть в Европе. Даже не в элитной лиге
Вратарь "Крыльев Советов" Сергей Рыжиков признался, что хотел бы попробовать свои силы вне российского чемпионата.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
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