40-летний Рыжиков: хотел бы поиграть в Европе. Даже не в элитной лиге

Вратарь "Крыльев Советов" Сергей Рыжиков признался, что хотел бы попробовать свои силы вне российского чемпионата.

Фото: ПФК "Крылья Советов"