Ефремов: остались ли обиды на Жиго? Он меня на полгода из футбола выбил

Полузащитник "Урала" Дмитрий Ефремов рассказал о травме, полученной во время матча "Спартак" - "ЦСКА".
Фото: РИА Новости
Эпизод произошел в августе прошлого года. На тот момент хавбек защищал цвета армейцев. После столкновения с защитником красно-белых Самуэлем Жиго, Ефремов покинул поле из-за травмы. Позже игроку был диагностирован разрыв крестообразной и медиальной связки.

- Жиго? Да, принес извинения, написал в WhatsApp мне. Остались ли обиды? Ну, как сказать нет… Он просто меня на полгода из футбола выбил, тем более, у меня истекал контракт. Понятно, что он не хотел нанести травму, но как он сыграл?! Мне от этих извинений было ни горячо, ни холодно, — цитируют игрока РИА Новости.

Также Ефремов выразил разочарование паузой в чемпионате. По словам футболиста, он "только начал входить во вкус".

Контракт полузащитника с ЦСКА истек в январе 2020 года. На правах свободного агента Ефремов перешел в клуб из Екатеринбурга в феврале и успел провести 2 матча.

На данный момент российская Премьер-лига, как и большинство европейских футбольных чемпионатов, на паузе из-за пандемии коронавируса. Сезон планируется возобновить не ранее 31 мая.


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Теги: Ефремов Жиго Спартак ЦСКА Урал
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