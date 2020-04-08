"Летом в РПЛ сменится лимит: вместо шести легионеров на поле клубы смогут включать максимум восемь иностранцев в заявку. Вариант "8+17" мы в "Спартаке" озвучили еще несколько лет назад. Сейчас к нему в итоге подошли.
Кроме того, необходим нижний потолок зарплат для иностранцев: не менее 600 тысяч евро в год в рублевом эквиваленте. Хочешь привезти игрока, который не является «сборником» – делай это на свой страх и риск, платя ему большое жалованье. Ошибся – отвечай своей должностью", — цитирует Асхабадзе "Большой спорт".
Напомним, что с нового сезона в российской Премьер-лиги будет действовать новый лимит на легионеров в формате "8+17": клуб сможет иметь в заявке не более восьми легионеров. При этом они все могут одновременно находиться на поле.
В настоящее время в РПЛ действует лимит "6+5", согласно которому одновременно на поле может находиться не более шести иностранных футболистов.
В настоящее время чемпионат России по футболу приостановлен до 31-го мая из-за распространения коронавирусной инфекции.
Асхабадзе: необходим нижний потолок зарплат для легионеров: не менее 600 тысяч евро
Экс-гендиректор "Спартака" Роман Асхабадзе прокомментировал действующий лимит на легионеров в РПЛ.
Фото: "СЭ"
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