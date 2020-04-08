"Ярко, образно, в стиле древнерусских летописей": Канделаки - про обращение Путина

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки прокомментировала сегодняшнее обращение президента РФ Владимира Путина.

Фото: Российская газета

"Не могу не отметить слог: ярко, образно, в стиле древнерусских летописей и ровно так, чтобы разлетелось на цитаты и мемы. Администрация президента показывает, как надо запускать виральные месседжи)", – написала Канделаки в своём телеграм-канале.



Напомним, что сегодня Владимир Путин высказался о коронавирусной инфекции: "Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную".



Напомним, что в настоящее время из-за пандемии коронавируса приостановлены все ведущие европейские чемпионаты. В футбол продолжают играть только в Белоруссии.



Чемпионат России по футболу приостановлен до 31-го мая.



По актуальным данным в нашей стране выявлено 8 672 случая заражения коронавирусной инфекцией. 63 человека погибло.



Общее число зараженных вирусом COVID-19 во всем мире превысило отметку в 1 450 000 человек. Более 83 000 человек скончалось.