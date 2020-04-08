"Я скучаю по тебе". Промес ответил "Спартаку"

Полузащитник "Аякса" Квинси Промес в инстаграме написал, что скучает по московскому "Спартаку".
Фото: инстаграм "Спартака"
Сегодня официальный Instagram-аккаунт московского "Спартака" опубликовал видеоролик двухлетней давности, на котором Квинси Промес оформил хет-трик в ворота махачкалинского "Анжи".

"Я скучаю по тебе!" — ответил в комментариях Промес.

Напомним, что Квинси Промес выступал за "красно-белых" в период с 2014-го по 2018-й год. Из московского клуба голландский полузащитник перешёл в "Севилью" за 20 миллионов евро.

В составе "Спартака" Промес провёл 135 матчей, в которых забил 66 мячей и отдал 33 результативные передачи. С "красно-белыми" Промес стал чемпионом и обладателем Суперкубка России.

В настоящее время Промес выступает за амстердамский "Аякс". В нынешнем сезоне на его счету 16 голов и 5 результативных передач в 28-ми матчах во всех турнирах.


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Теги: Промес Спартак
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