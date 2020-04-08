- Сказался ли уход Комличенко? Было забавно, когда на первом собрании после зимней паузы наш главный тренер Йозеф Вебер объявил об уходе Коли и сказал: "Всё, его с нами больше нет, давайте не будем его вспоминать и сконцентрируемся на тех, кто будет расти с нами дальше". А уже через пару игр он собирает всех и начинает: "Коля мог это, Коля мог то, он сам принимал и отдавал". Конечно, сразу складывается мнение, что без Комличенко реально тяжело, он имел очень большой вес в команде, - цитирует российского защитника "Р-Спорт".
Николай Комличенко является воспитанником "Краснодара". За "горожан" форвард выступал с 2013 по 2018.
В московское "Динамо" Комличенко перешел в период зимней паузы текущего сезона. Контракт с нападающим был подписан на 4 с половиной года.
В сезоне 2019/20 Николай провел за московский клуб 3 матча и отметился голом. После 22-х туров "Динамо" расположилось на 6-й строчке таблицы, имея в активе 30 очков.
Защитник "Млады-Болеслав" Татаев: без Комличенко реально тяжело
Защитник чешского клуба "Млада-Болеслав" Алексей Татаев прокомментировал уход своего бывшего одноклубника Николая Комличенко в московское "Динамо".
Фото: СЭ
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