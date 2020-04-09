"Не зря с детьми весь день готовили поляну". Глушаков показал тренировку во время карантина Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков продемонстрировал свои футбольные навыки во время паузы в чемпионате. View this post on Instagram Вчера не зря с детьми весь день готовили поляну ?? теперь папа может в самоизоляции чуть-чуть тренироваться с мячом, а вечером — быть агрономом с граблями)))?? #тренировка #карантин #глушаков #футбол #рф#оставайтесьдома #оставайсядома A post shared by Denis Glushakov (@glushak8) on Apr 9, 2020 at 8:32am PDT 33-летний Глушаков выступает за "Ахмат" с лета 2019 года. До этого он играл в "Спартаке" и "Локомотиве". Летом 2009 года футболист женился на Дарье Шрамченко. У них родились дочки Валерия и Александра. В сентябре 2018 года пара подала на развод. Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 19:31 Опубликовал: Айнур Шаймарданов Теги: Ахмат Глушаков Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5