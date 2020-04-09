"Не зря с детьми весь день готовили поляну". Глушаков показал тренировку во время карантина

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков продемонстрировал свои футбольные навыки во время паузы в чемпионате.

33-летний Глушаков выступает за "Ахмат" с лета 2019 года. До этого он играл в "Спартаке" и "Локомотиве".Летом 2009 года футболист женился на Дарье Шрамченко. У них родились дочки Валерия и Александра. В сентябре 2018 года пара подала на развод.