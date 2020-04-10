Рассказов: решил, что больше не буду обращать внимание на мнение людей извне. Они не объективны

Защитник "Спартака" Николай Рассказов ответил на вопрос о критике после игры против "Динамо".
Фото: Rusfootball.info
Напомним, в рамках 20-го тура "Спартак" победил в дерби бело-голубых (2:0).

- После встречи против "Динамо" на меня обрушился шквал критики, которую, на мой взгляд, не заслуживал.

Решил, что больше не буду обращать внимание не мнение людей извне. Они не объективны. Важно только то, что говорит тренер, и мой анализ.

Доволен ли положением в "Спартаке"? Чувствую прогресс, хотя, к сожалению, пока нет огромного скачка, на который рассчитываю. Главное, что на поле каждый футболист стал понимать, что от него требуют, - приводит "Матч ТВ" слова игрока.

В текущем сезоне Рассказов провел 12 матчей в рамках РПЛ и не отличился результативными действиями.

"Спартак" после 22-х туров располагается на восьмой строчке.


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Теги: Рассказов Спартак
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