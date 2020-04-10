Напомним, в рамках 20-го тура "Спартак" победил в дерби бело-голубых (2:0).
- После встречи против "Динамо" на меня обрушился шквал критики, которую, на мой взгляд, не заслуживал.
Решил, что больше не буду обращать внимание не мнение людей извне. Они не объективны. Важно только то, что говорит тренер, и мой анализ.
Доволен ли положением в "Спартаке"? Чувствую прогресс, хотя, к сожалению, пока нет огромного скачка, на который рассчитываю. Главное, что на поле каждый футболист стал понимать, что от него требуют, - приводит "Матч ТВ" слова игрока.
В текущем сезоне Рассказов провел 12 матчей в рамках РПЛ и не отличился результативными действиями.
"Спартак" после 22-х туров располагается на восьмой строчке.
Рассказов: решил, что больше не буду обращать внимание на мнение людей извне. Они не объективны
Фото: Rusfootball.info
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