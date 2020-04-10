"Работа велась в этом отношении, обсуждали с ребятами. Я, как и футболисты, согласился на понижение зарплаты. Я же не буду белой вороной в этом отношении", — цитирует Федотова "Чемпионат".
Ранее стало известно, что футболисты сочинцев пошли на 50-процентное снижение заработных плат. Ранее на такие же меры пошли во многих клубах РПЛ, в том числе в "Зените", "Спартаке", ЦСКА и "Локомотиве".
"Сочи" после 22-х туров занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Владимира Федотова набрали 24 очка.
Чемпионат России по футболу в настоящее время приостановлен до 31-го мая из-за распространения коронавирусной инфекции. По этой же причине находятся на паузе все ведущие европейские футбольные первенства. Продолжают играть только в Белоруссии.
"Я же не буду белой вороной". Федотов рассказал, что пошел на снижение зарплаты
Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов рассказал, что вслед за футболистами пошел на снижение заработной платы из-за паузы в РПЛ по причине пандемии коронавируса.
Фото: РИА Новости
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