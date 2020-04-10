"Я же не буду белой вороной". Федотов рассказал, что пошел на снижение зарплаты

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов рассказал, что вслед за футболистами пошел на снижение заработной платы из-за паузы в РПЛ по причине пандемии коронавируса.

Фото: РИА Новости