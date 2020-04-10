Живоглядов: было бы интересно закончить РПЛ в формате плей-офф

Защитник "Локомотива" Дмитрий Живоглядов прокомментировал приостановку сезона РПЛ из-за пандемии коронавируса.
Фото: ФК "Локомотив"
"Есть ли прогнозы, когда вернется РПЛ? Вообще нет. Мы все в одинаковой степени находимся в неведении. Каждый день новая информация, разные сценарии продолжения, возобновления или отмены сезона появляются.

Думаю, закончить чемпионат будет не справедливо. Одни от этого выиграют, другие будут недовольны. Ко второй категории относятся команды, которые борются за еврокубки, конечно. На кону большие деньги, игра в Лиге чемпионов.

В Италии, например, предлагают разыграть плей-офф между топовыми командами. В РПЛ в таком тоже было бы интересно поучаствовать, на самом деле. Проблема только в том, что реализовать это тяжело", — цитирует Живоглядова Sport24.

Дмитрий Живоглядов перешёл в "Локомотив" из "Уфы" летом 2019-го года за 2,5 миллиона евро, подписав контракт до лета 2023-го года.

В нынешнем сезоне на счету 25-летнего защитника 12 матчей за "железнодорожников" во всех турнирах, в которых он отметился одной голевой передачей.

После 22-ти туров "Локомотив" находится на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Юрия Семина на 9 очков отстают от лидирующего "Зенита".

Сегодня стало известно, что футболисты "Локо" пошли на 40%-ное снижение зарплат в период паузы в РПЛ. Чемпионат России в настоящий момент приостановлен до 31-го мая из-за пандемии коронавируса.


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Теги: Живоглядов Локомотив Коронавирус
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