- Когда вступили в силу экстренные меры, русские запретили продавать алкоголь в магазинах. Однако люди так сильно жаловались, говорили, что водка для них – это лекарство, что властям пришлось уступить.
Могу представить себе, как они пьют водку в карантин. Даже коронавирус ничего не может с ними поделать, так как 60-70-градусная водка убивает все живое – как инфекцию, так и коронавирус, – приводит слова Рахимича sport.avaz.ba.
Боснийский специалист, будучи игроком, провел в ЦСКА 13 лет с 2001 по 2014. Помимо тренерской деятельности в ДЮСШ армейцев, ныне Рахимич является тренером в сборной Боснии и Герцеговины.
На данный момент известно о 13 584 заражений COVID-19 в России. 1 045 человек выздоровело и 106 скончалось.
Количество зараженных коронавирусом в мире превысило отметку в 1,7 млн человек, скончалось более ста тысяч.
Рахимич о русских: они пьют водку, и коронавирус ничего не может с ними поделать
Экс-хавбек ЦСКА, а ныне тренер детско-юношеской спортивной школы армейцев Элвер Рахимич поделился мнением, как русский человек справляется с коронавирусом.
Фото: Sportbox
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