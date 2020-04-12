— Самовольно выходить на улицу, конечно же, нельзя. Все сидят на карантине. Если в магазин или в аптеку, то для этого в команде есть переводчик. Они с ним на прямом контакте.
Жаловались ли они клубу? Нет. Просто, наверное, всем непривычно сейчас на карантине. Во всем мире сейчас ограничение. Скорее всего, интервью просто неправильно перевели, и они говорят о том, что трудно сидеть в четырех стенах, — рассказал Айдамиров в интервью Sport24.
Напомним, ранее бразильские футболисты "Ахмата" Фелипе Визеу, Исмаэл, Раванелли, а также тренер Родолфо пожаловались бразильским СМИ, что не могут вернуться на родину.
Тинькофф Российская Премьер-лига была приостановлена как минимум до 31 мая из-за распространения коронавирусной инфекции. За последние сутки на территории Российской Федерации зафиксировано 2 186 случаев инфицирования. Всего в России 15 770 случаев заражения коронавирусом. 1 291 человек вылечилось, 130 - умерло.
Айдамиров - о словах бразильских игроков "Ахмата": сейчас всем непривычно на карантине
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров прокомментировал слова бразильских легионеров клуба.
Фото: ФК "Ахмат"
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