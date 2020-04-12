"Форму, конечно, поддерживаю, стараюсь. Коврик и фитнесбол у меня дома есть, занимаюсь упражнениями на пресс, стабилизация, ноги. Плюс у нас два очень больших парка. Народу очень мало, люди особо не гуляют, стараюсь минут 20-25 по паркам побегать.
Тренировочный процесс дома – это адок. Как могу, так и стараюсь. Конечно, тяжело без футбола, без других нагрузок, без тренажерного зала. Ну, что делать.
Никогда не задавался такой целью – поставить тренажерный зал. Если бы я был пухлым, толстым, еще каким-то, тогда, наверное, задумался бы. Но я не хочу захламлять свой дом и превращать в фитнес-зал", — сказал Акинфеев в интервью ютуб-каналу ЦСКА.
33-летний Игорь Акинфеев в текущем сезоне провёл 28 матчей за ЦСКА во всех турнирах, пропустив 34 гола и сохранив свои ворота в неприкосновенности в 9-ти встречах.
В нынешнем сезоне РПЛ после 22-х туров ЦСКА занимает пятое место, набрав 36 очков. Сезон РПЛ приостановлен до 31-го мая из-за пандемии коронавируса.
Акинфеев: не хочу захламлять свой дом тренажерами
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, как поддерживает физическую форму во время паузы в РПЛ.
Фото: Rusfootball.info
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