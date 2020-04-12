Полный видеоролик можно увидеть в инстаграм-аккаунте нападающего, при этом необходимо предварительно подписаться, так как у Кокорина закрытый аккаунт.
Ранее Кокорин завёл своему сыну Майклу личный аккаунт и попросил своих подписчиков подписаться на него.
Во второй части сезона Александр Кокорин выступает "Сочи" на правах аренды из "Зенита". Летом у футболиста заканчивается контракт с "сине-бело-голубыми".
Сообщалось, что сочинцы желают сохранить футболиста в клубе. В четырех матчах за сочинский клуб в РПЛ Кокорин отметился тремя голами и двумя результативными передачами.
В настоящее время Кокорин находится в Санкт-Петербурге.
"Обстановка по кайфу". Кокорин показал танцующего сына (фото)
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин опубликовал в своём аккаунте Instagram видеоролик, на котором его сын танцует.
Фото: Instagram Александра Кокорина
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