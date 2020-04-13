Напомним, что Кержаков завершил карьберу в 2017 году.
- Конкретных предложений от "Спартака" не было. Разговоры ходили. Перед переходом в "Севилью" многие звонили, ходили разговоры.
Звали в киевское "Динамо". Пошел бы в "Спартак"? Не знаю, нет, наверное. Я очень люблю "Зенит", чтобы пойти в "Спартак", - приводит "Чемпионат" слова Кержакова.
В бытность игроком Кержаков также выступал за "Севилью", "Динамо" и "Цюрих".
Александр Кержаков: наверное, не пошел бы в "Спартак"
Бывший игрок "Зенита" и сборной России Александр Кержаков признался, что по ходу карьеры красно-белые не делали ему предложений.
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