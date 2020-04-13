— Если будет достойное предложение летом, то, конечно, мы его отпустим. Это наша политика, — цитирует Газизова Sport24.
Напомним, ранее агент Маньяков сообщил, что в услугах 23-летнего российского полузащитника заинтересован итальянский клуб.
В нынешнем сезоне Фомин провёл 21 матч в чемпионате России и забил три гола.
"Уфа" готова отпустить Фомина в Италию при одном условии
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал информацию об интересе итальянского клуба к полузащитнику Даниилу Фомину.
Фото: ФК "Уфа"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!