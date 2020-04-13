По его словам, 21-летнему футболисту нужно получать больше игровой практики.
"Роману необходима игровая практика. Тот набор качеств, которым он обладает, в российском футболе мало у кого есть. Он очень быстрый, обыгрывает один в один, крайне профессиональный парень, прям фанат футбола. В "Локомотиве" ему сейчас не доверяют, игровой практики практически не имеет. Ему надо уходить — либо в аренду, либо полноценный трансфер", - цитирует Маньякова Sport24.
В нынешнем сезоне Тугарев провел 5 матчей за "Локомотив", во всех играх выходя на замену.
"Локомотив" после 22 туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко.
Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат России приостановлен как минимум до 31 мая.
Агент Маньяков: Тугареву в "Локомотиве" не доверяют, ему надо уходить
Футбольный агент Александр Маньяков считает, что его клиенту Роману Тугареву нужно уходить из "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"
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