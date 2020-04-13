Напомним, что экс-глава департамента Александр Егоров ушел в отставку в январе. По ходу сезона судейство в РПЛ неоднократно подвергалось критике со стороны представителей клубов.
На место Егоров был назначен венгерский судья Виктор Кашшаи.
- Кашшаи рекомендовал сам Роберто Розетти. А почему он? Почему не немцы или еще кто-то? Да потому что Кашшаи уже работает по заданию Розетти и УЕФА. И где надо прибивает. У Александра Дюкова, который близок к "Зениту", хорошие отношения с Розетти. У них все на мази. Тихо и спокойно.
Когда Дюков говорил, что к Егорову было много претензий, только два клуба воздержались во время голосования. Но Егорова не снимали до последнего. Ему дали время на исправление ошибок. А почему? Потому что надо было довести начатое дело до конца! А сейчас "Зенит", можно сказать, уже чемпион. Дело сделано. И теперь Александр спокойно ушел руководить федерацией футбола Мордовии, - приводит слова Хусаинова "Бизнес Online".
После 22-х туров "Зенит" лидирует в чемпионате с отрывом в девять очков. Сезон приостановлен до 31 мая из-за пандемии коронавируса.
Хусаинов: почему не убирали Егорова? Надо было довести начатое дело до конца! А сейчас "Зенит" уже чемпион
Бывший арбитр Сергей Хусаинов поделился мнением, почему главой департамента судейства был назначен Виктор Кашшаи.
Фото: ТАСС
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