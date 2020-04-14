"Спаллетти запомнился как очень хороший тренер. Для меня это лучший тренер, который меня когда-либо тренировал. Он темпераментный, на позитиве. Было много конфликтов, потом он ушел. Но я запомню это как хорошее время", - цитирует Джорджевича Sport24.ru.
Джорджевич выступал за "Зенит" с 2012 по 2019 год, провел 18 матчей и забил 1 гол. Спаллетти возглавлял "Зенит" с 2009 по 2014 год, после чего работал в "Роме" и "Интере". Сейчас 61-летней специалист находится без работы.
Джорджевич назвал Спаллетти лучшим тренером в своей карьере
Черногорский нападающий "Локомотива" Лука Джорджевич рассказал, что итальянцев Лучано Спаллетти, с которым он работал в "Зените", является лучшим тренером в его карьере.
Фото: ФК "Зенит"
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