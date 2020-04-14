- Мы много общались с Массимо. И для меня было важно поработать с таким хорошим тренером, как он. Мы с ним выиграли чемпионат, и я мог представить, что мы поработаем вместе еще пару лет. У меня с ним не было проблем.
Я не пожал ему руку? Такие ситуации имеют место в футболе, потому что каждый футболист хочет играть. В том случае была ранняя замена — это был тактический ход со стороны тренера. А я отреагировал так, потому что хотел и дальше быть на поле, — приводит слова немца Матч ТВ.
Защитник выступал за москвичей с 2013 по 2018. За "Спартак" в матчах РПЛ немец провел 74 матча и забил 2 гола. Также в составе команды он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка.
Также Таски играл за "Баварию", "Штутгард", "Истанбул Башакшехир" и сборную Германии с 2008 по 2010.
Таски прокомментировал случай, когда он не захотел жать руку Каррере
Экс-защитник московского "Спартака" Сердар Таски объяснил ситуацию, в которой при своей замене в проигранном кубковом матче с "Тосно" не пожал руку бывшему тренеру красно-белых Массимо Каррере.
Фото: СЭ
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