- В первую очередь нам нужно по возможности сохранить футбол таким, какой он есть. Надо, чтобы мы понесли как можно меньше потерь в виде профессиональных команд, школ. А потом уже говорить о лимите и обо всем остальном. Те нормы, которые приняты, необходимо исполнять. Мы в принципе готовились к новой форме лимита, поэтому у нас проблем нет. Мне кажется, в условиях определенного кризиса, наоборот, должна быть оптимизация, - приводят слова Газизова "Известия".
Напомним, с будущего сезона российской Премьер-лиги ограничение на количество легионеров в заявке на матч поменяется на ограничение на количество иностранцев в заявке на сезон.
В нынешнем сезоне "Уфа" располагается на девятом месте чемпионата России, имея в активе 27 очков. РПЛ приостановлена как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса.
Газизов: нам нужно сохранить футбол таким, какой он есть
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов поделился мнением о перспективах развития футбола и прокомментировал лимит на легионеров.
Фото: Молодежная газета
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