Федун, Галицкий и Дюков попали в обновленный рейтинг Forbes

Журнал Forbes составил рейтинг 200 самых богатых предпринимателей России по итогам прошлого года.
Фото: РИА Новости
Первое место в списке занял глава горно-металлургической компании "Норникель" Владимир Потанин с состоянием $19,7 млрд. Он также является главой попечительского совета Фонда развития любительского хоккея «Ночная хоккейная лига».

Председатель совета директоров и основной акционер группы НЛМК, президент Стрелкового союза России Владимир Лисин расположился на втором месте с состоянием $18,1 млрд,

Замыкает тройку богатейших бизнесменов глава "Новатэка" Леонид Михельсон, чье состояние оценивается в $17,1 млрд. Он также имеет отношение к спорту и возглавляет попечительский совет Российского футбольного союза (РФС).

Топ-5 также представлен основным акционером "Силовых машин" и владельцем ХК "Северсталь" Алексеем Мордашовым и семьей ($16,8 млрд) и главой "Лукойла" и совладельцем ФК "Спартак" Вагитом Алекперовым ($15,2 млрд).

Места с 6 по 10 заняли председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко ($14,4 млрд), глава USM Holdings и президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов ($13,7 млрд), основатель Альфа-банка и глава LetterOne Михаил Фридман ($13 млрд), бенефициар "Еврохима" Андрей Мельниченко ($12,5 млрд) и владелец "Челси" Роман Абрамович ($11,3 млрд).

В списке 200 богатейших российских бизнесменов есть и другие известные в мире спорта личности:

11-е место. Бывший президент Союза биатлонистов России и экс-владелец клуба НБА Михаил Прохоров — $11,2 млрд
13. Бывший владелец "Анжи" Сулейман Керимов и его семья — $ 10 млрд
15. Президент ХК "Металлург" Виктор Рашников — $ 7,3 млрд
17. Владелец "Монако" Дмитрий Рыболовлев — $6,6 млрд
20. Совладелец "Спартака" Леонид Федун — $ 6,3 млрд
29. Хозяин "Краснодара" Сергей Галицкий — $ 3,4 млрд
61. Владелец греческого клуба ПАОК Иван Саввиди — $ 1,6 млрд
62. Основатель банка "Тинькофф" — титульного спонсора РПЛ — Олег Тиньков — $ 1,6 млрд
124. Владелец ФК "Торпедо" Роман Авдеев — $ 750 млн
184. Президент РФС Александр Дюков — $ 500 млн


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Теги: Федун Спартак Галицкий Краснодар Дюков РФС
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