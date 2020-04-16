"Дзюбу надо успокоить и заверить, что контракт будет подписан. Другое дело, на какую сумму.
Четыре месяца назад мы говорили, что ему нужно повысить контракт за заслуги перед Отечеством. Сейчас этот вопрос звучит несколько по-другому. Откуда черпать эти деньги, если все страны мира, в том числе и Россия, оказались в сложном положении?
Являются ли разговоры об интересе "Лацио" вбросом, чтобы увеличить сумму контракта с "Зенитом"? Я предпринимал такие вещи в своей деятельности. По просьбе клубов. Чтобы создать правильную волну для создания ажиотажа и взвинчивания трансферной суммы или зарплаты футболиста. Но мне кажется, что Дзюба не поедет в "Лацио". Даже если его туда затащат. Я не знаю, кто сейчас поедет в Италию", — цитирует Абрамова "Спорт день за днём".
Ранее появилась информация, что агент Жорже Мендеш предложил римскому "Лацио" приобрести Артёма Дзюбу.
Источник: Мендеш предложил услуги Дзюбы "Лацио"
Ранее 31-летний нападающий сообщал, что в зимнее трансферное окно был близок к переходу в лондонский "Тоттенхэм". По словам Дзюбы, ему звонили "люди от Моуринью", но после разговора с Алексеем Миллером, Дзюба отказался от трансфера.
В нынешнем сезоне на счету Артёма Дзюбы 15 голов и 12 результативных передач в 28-ми матчах за "Зенит" во всех турнирах. Летом у 31-летнего нападающего заканчивается контракт с питерским клубом.
"Зенит" после 22-х туров занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков.
Агент Абрамов: Дзюба не поедет в "Лацио". Даже если его туда затащат
Футбольный агент Владимир Абрамов прокомментировал информацию о возможном переходе Артема Дзюбы в римский "Лацио".
Фото: РИА Новости
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