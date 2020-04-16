"Как тренер порой общался с игроками — я такого в жизни не видел". Филипп - о Хохлове
"Прекрасно помню момент, о котором говорит игрок, но конфликта как такового просто не было. В домашнем матче с "Сочи" в сентябре он откровенно слабо смотрелся в первом тайме, выпадал из игры, за что я действительно в перерыве довольно жестко его раскритиковал.
Не назвал бы свое поведение грубым, а что касается нецензурной брани, то никогда к ней ни прибегаю в общении с футболистами. Это футбол, эмоции, мы проигрываем на своем поле к перерыву… Быть может, просто Филипп настолько нежный и чувствительный, раз так болезненно воспринял критику в свой адрес?
Если ты считаешь себя суперзвездой – доказывай это на поле", — цитирует Хохлова MK.
Дмитрий Хохлов возглавлял "Динамо" с 2017-го по 2019-й год.
Филипп в текущем сезоне РПЛ забил семь голов и сделал один ассист.
Игрок перешел в московский клуб летом 2019 года из дортмундской "Боруссии" за 20 миллионов евро.
"Динамо" после 22-х туров занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Кирилла Новикова набрали 30 очков.
Хохлов - о словах Филиппа: если ты считаешь, что ты суперзвезда - доказывай это на поле
Экс-наставник "Динамо" Дмитрий Хохлов ответил на критику нападающего Максимиллиана Филиппа.
Фото: ФК "Динамо"
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