— Футбольный клуб и администрация города помогли инвалидам-колясочникам. Сотрудники клуба, соблюдая все меры предосторожности, доставили продуктовые наборы по адресной программе, полученной от администрации города, — цитирует пресс-службу "Сочи" ТАСС
Чемпионат России был приостановлен как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса. За последние сутки 3 448 человек был поставлен диагноз "коронавирус". Всего в России 27 938 случаев заражения. 2 304 человека вылечилось, 232 - умерло.
"Cочи" доставил продуктовые наборы инвалидам-колясочникам
Сотрудники "Сочи" доставили инвалидам-колясочникам продуктовые наборы во время пандемии коронавируса.
Источник: getty images
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