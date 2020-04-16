Зико: Мамаев сидел в тюрьме? Не слышал об этом

Экс-наставник московского ЦСКА Зико высказал мнение о полузащитнике "Ростова" Павле Мамаеве.
Фото: РИА Новости
Напомним, Зико и Мамаев вместе работали в ЦСКА в 2009 году.

- С Мамаевым у меня трудностей не возникало. При мне он часто был в основе. Единственная проблема – удаление в финале Кубка России. Хотя мы всё равно победили "Рубин". Просто Мамаев был ещё молод и нервничал. Вообще, он – большой профессионал.

Мамаев год провёл в тюрьме? Не слышал об этом, — приводит слова специалиста "Чемпионат".

Напомним, с октября 2018 по сентябрь 2019 года Мамаев находился в СИЗО, а затем в исправительной колонии. Он был осужден вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным, который сейчас выступает за "Сочи" на правах аренды. Оба футболиста вышли по УДО.

Зико возглавил ЦСКА 9 января 2009 года. За первые полгода работы команда под его руководством завоевала два трофея — Суперкубок и Кубок России. Затем ЦСКА играл неубедительно, и спустя 9 месяцев Зико сменил Хуанде Рамос.


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Теги: Зико Мамаев ЦСКА
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