Напомним, Зико и Мамаев вместе работали в ЦСКА в 2009 году.
- С Мамаевым у меня трудностей не возникало. При мне он часто был в основе. Единственная проблема – удаление в финале Кубка России. Хотя мы всё равно победили "Рубин". Просто Мамаев был ещё молод и нервничал. Вообще, он – большой профессионал.
Мамаев год провёл в тюрьме? Не слышал об этом, — приводит слова специалиста "Чемпионат".
Напомним, с октября 2018 по сентябрь 2019 года Мамаев находился в СИЗО, а затем в исправительной колонии. Он был осужден вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным, который сейчас выступает за "Сочи" на правах аренды. Оба футболиста вышли по УДО.
Зико возглавил ЦСКА 9 января 2009 года. За первые полгода работы команда под его руководством завоевала два трофея — Суперкубок и Кубок России. Затем ЦСКА играл неубедительно, и спустя 9 месяцев Зико сменил Хуанде Рамос.
Зико: Мамаев сидел в тюрьме? Не слышал об этом
Экс-наставник московского ЦСКА Зико высказал мнение о полузащитнике "Ростова" Павле Мамаеве.
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!