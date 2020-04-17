В текущем сезоне Подберезкин провел 19 матчей и сделал два ассиста.
- Я очень верю в Игнатьева, Бакаева и Макарова. Ну и должен добавить Евтич. Первые две игры он провел в не лучшем физическом состоянии. Это футболист, который должен здорово добавить.
А если говорить о том, кто меня больше всех впечатлил – это, наверное, Подберезкин. Удивил со знаком плюс тем, как он подстроился под новые требования и начал их выполнять. Как он себя переформатировал – это здорово, - приводит слова Яровинского "Бизнес Online".
Напомним, что Яровинский вместе с главным тренером команды Леонидом Слуцким пришел в "Рубин" в декабре прошлого года.
После 22-х туров "Рубин" находится на 14-й строчке.
Яровинский рассказал, кто больше всех впечатлил его в "Рубине"
Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский признался, что больше всего в составе казанской команды его удивил хавбек Подберезкин.
Фото: ПФК ЦСКА
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