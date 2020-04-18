В "Краснодаре" прокомментировали скандальное видео с участием футболистов

В пресс-службе "Краснодара" прокомментировали вечеринку футболистов Вандерсона и Кайо.

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Сегодня появилась информация, что легионеры краснодарского клуба в ночь с пятницы на субботу устроили вечеринку в доме Вандерсона, где был алкоголь, кальян и непонятный газ."Игроки находятся на карантине в своих домах. У нас нет информации об этой ситуации", - сказали в "Краснодаре".РПЛ из-за пандемии коронавируса приостановлена как минимум до 31 мая.