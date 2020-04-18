Ранее стало известно, что бывший футболист вместе с детьми находился на футбольной площадке, из-за чего прибывшие сотрудники полиции составили протокол. Экс-игрок поскандалил не только с нарядом полиции, но с сопровождающей их журналисткой.
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- Я стоял возле площадки и смотрел, как парни играют в футбол. Я часто бываю на этой площадке – мой сын здесь играет. Когда приехали все эти дебилы, я сказал ребятам, чтобы расходились, и взял удар на себя. [Полицейские предъявили мне] Только то, что я якобы тренирую этих ребят, хотя это неправда.
Полицейские составили акт – что-то там написали, я им посоветовал идти подальше. Журналистка немного попиарилась на мне. Они в своем сюжете запикали некоторые моменты, что я нецензурно ругался, хотя это не так – телевизионщики иногда прибегают к таким вещам, - приводит слова ветерана Champion.
На данны момент число зафиксированных заболеваний коронавирусом стремится к двум с половиной миллионов. На Украине было подтверждено более пяти тысяч заражений.
"Когда приехали эти дебилы, я взял удар на себя". Саленко - о разговоре с полицией из-за нарушения самоизоляции
Экс-форвард петербурского "Зенита" Олег Саленко прокомментировал нарушение самоизоляции в Киеве.
Фото: champion
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