"Когда приехали эти дебилы, я взял удар на себя". Саленко - о разговоре с полицией из-за нарушения самоизоляции

Экс-форвард петербурского "Зенита" Олег Саленко прокомментировал нарушение самоизоляции в Киеве.
Фото: champion
Ранее стало известно, что бывший футболист вместе с детьми находился на футбольной площадке, из-за чего прибывшие сотрудники полиции составили протокол. Экс-игрок поскандалил не только с нарядом полиции, но с сопровождающей их журналисткой.

"Хочу хоть раз проучить эту систему". Саленко вынесено предупреждение за нарушение карантина

- Я стоял возле площадки и смотрел, как парни играют в футбол. Я часто бываю на этой площадке – мой сын здесь играет. Когда приехали все эти дебилы, я сказал ребятам, чтобы расходились, и взял удар на себя. [Полицейские предъявили мне] Только то, что я якобы тренирую этих ребят, хотя это неправда.

Полицейские составили акт – что-то там написали, я им посоветовал идти подальше. Журналистка немного попиарилась на мне. Они в своем сюжете запикали некоторые моменты, что я нецензурно ругался, хотя это не так – телевизионщики иногда прибегают к таким вещам, - приводит слова ветерана Champion.

На данны момент число зафиксированных заболеваний коронавирусом стремится к двум с половиной миллионов. На Украине было подтверждено более пяти тысяч заражений.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Саленко Коронавирус
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Черданцев - о VAR: судьи получают дополнительную возможность манипулировать ходом игры
"Всю неделю буду выносить мусор". Гончаренко проиграл сыну в текбол (видео)
"ПСЖ" намерен предложить зарплату Неймару в 38 млн евро в год
"Реал" откажется от покупки Харри Кейна
"Зачем ему-то куда переезжать сейчас? Он уже старый". Кокорин - о Дзюбе 1
"Благодарен им за все то, что мне дали". Витиньо - о ЦСКА
"Цорн, выкупай, нам всё понятно!" Даже Аршавин не топтал наши ожидания так, как Шюррле 1
Кокорин: мы с Семаком в хороших отношениях, но сейчас не все он решает
Бывший директор "Анжи" рассказал, кому из тренеров не удалось справиться с авторитетом Это’О
"Когда приехали эти дебилы, я взял удар на себя". Саленко - о разговоре с полицией из-за нарушения самоизоляции 1
"Изменение ее в угоду личных интересов - пугающая ситуация". Жена Песьякова - о поправках в Конституции 2
"Молодые ребята уходят, потому что такое отношение". Кокорин - о "Динамо" 1
Кокорин: на меня вышли серьезные люди. Есть варианты в Испании и Италии 9
В "Краснодаре" прокомментировали скандальное видео с участием футболистов 1
Селюк: странно, почему не принимается решение закончить сезон во всех низших лигах России
Магомед-Шапи Сулейманов: сижу на хате, все бомбово
Кокорин: была детская обида на "Спартак". А сейчас я не люблю их 15
Тажутдин Качукаев: даже не думаем, что "Балтика" прекратит существование
Владислав Радимов оскорбил футболистов "Краснодара", которые устроили вечеринку 7
Два игрока "Краснодара" организовали вечеринку с алкоголем и непонятным газом (видео) 4
Кокорин: переход в "Спартак" - неправда. Самый знаменитый вариант - это аренда в "Арсенал"
Кокорин: остаться в "Сочи"? Такие разговоры уже пошли
"Прям один в один про меня". Кокорин посоветовал посмотреть фильм "Помиловать"
Кокорин: никогда не был близок к свободному агенту. Всегда была подушка безопасности
Онана может стать игроком "Барселоны" 2
"У меня нет таких денег". Халк опроверг информацию о том, что бывшая жена требует с него 134 млн долларов 2
Крал: с днем рождения, "Спартак"
Видаль может продолжить карьеру в "Ньюкасле"
В "Мордовии" прокомментировали информацию о снятии с ФНЛ 2
Тедеско поздравил "Спартак" с днем рождения
Все новости