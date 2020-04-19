Каррера: не знаю, вернусь ли я когда-нибудь в "Спартак"

Фото: Getty Images
"Я не знаю, вернусь ли когда-нибудь в "Спартак", — сказал Каррера в интервью Марии Командной в Instagram.

Каррера работал главным тренером "Спартака" с 2016-го по 2018-й год. Под руководством итальянского специалиста "красно-белые" выиграли первое за 16 лет чемпионство и завоевали Суперкубок России.

В настоящее время 55-летний Каррера работает в чемпионате Греции, где возглавляет афинский АЕК.

"Спартак" сейчас возглавляет немецкий специалист Доменико Тедеско. "Красно-белые" под его руководством идут на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ после 22-х туров, а также московский клуб вышел в полуфинал Кубка России, где встретится с "Зенитом".


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Теги: Каррера Спартак
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