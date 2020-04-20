Два игрока "Краснодара" организовали вечеринку с алкоголем и непонятным газом (видео)
По информации Telegram-канала "Мутко против", в контрактах игроков не прописан штраф за шарики с веселящим газом, а употреблять алкогольные напитки и курить футболистам запрещено только во время сборов или перед матчами, а сейчас бразильцы находятся в официальном отпуске.
Ранее в "Краснодаре" прокомментировали скандальное видео с участием футболистов.
Напомним, что почти все европейские чемпионаты ушли на паузу из-за активного распространения коронавирусной инфекции. РПЛ приостановлена минимум до 31 мая. Команды сыграли 22 тура чемпионата.
В России известно о 47 121 случае заболевания COVID-19 (4 268 за последние сутки), 3 446 человек выздоровело, 405 умерло.
Источник: "Краснодар" не планирует наказывать Вандерсона и Кайо за пьяную вечеринку
Руководство "Краснодара" не планирует выносить наказания и штрафы футболистам клуба Вандерсону и Кайо, за то, что они организовали вечеринку с алкоголем.
Фото: ТСН
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