Источник: "Краснодар" не планирует наказывать Вандерсона и Кайо за пьяную вечеринку

Руководство "Краснодара" не планирует выносить наказания и штрафы футболистам клуба Вандерсону и Кайо, за то, что они организовали вечеринку с алкоголем.

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