Малком: в "Барселоне" понял, что нужно больше думать о семье

Нападающий "Зенита" Малком вспомнил момент выступления за испанскую "Барселону".
Фото: РИА Новости
— У меня остались хорошие воспоминания о "Барселоне". Мне приходят сообщения со словами поддержки от игроков. Общаюсь с Артуром, Нелсоном и Коутиньо.

Мой лучший момент в "Барселоне" — гол "Реалу". На втором месте гол "Интеру". Это была мечта. Я многому научился в "Барселоне". Там я понял, что нужно больше думать о семье.

Думаю, я заслуживал больше игрового времени. Но все футболисты хотят выходить на поле, — цитирует бразильского SER Catalunya.

23-летний Малком перешёл в "Барселону" летом 2018 года из "Бордо" за 41 млн евро. Тогда футболист был в шаге от перехода в "Рому", но в последний момент испанская команда перебила предложение "римлян". Спустя год нападающий был продан в "Зенит" за 40 млн евро.

В составе российского гранда Малком провёл пять матчей в чемпионате России, забил гол и отдал голевую передачу.

Напомним, Тинькофф Российская Премьер-лига была приостановлена как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса.


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Теги: Барселона Зенит Малком Ла Лига Коронавирус
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