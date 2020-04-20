22-летний футболист сегодня отправился на пробежку, но ему стало плохо и он скончался. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.
Проблемы с сердцем у игрока были давно. Руководство клуба предлагало Самохвалову завершить карьеру игрока и стать тренером.
Самохвалов - воспитанник "Локомотива". У него остались жена и дочь.
"Чемпионат"
Самохвалов жаловался на здоровье за день до смерти
Футболист "Казанки" Иннокентий Самохвалов, который сегодня скончался, за день до роковой пробежки жаловался на свое здоровье.
fclm.ru
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