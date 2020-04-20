Известный Instagram-аккаунт "433" опубликовал видео Самохвалова, снятое за день до смерти

Имеющий более 27 миллионов подписчиков популярный футбольный аккаунт "433" опубликовал видео скончавшегося 20 апреля Иннокентия Самохвалова.


Видео было снято за день до смерти футболиста "Казанки". На нем Иннокентий дома почеканил теннисным мячом, а потом отправил его в детское баскетбольное кольцо.

- Вчера защитник "Локомотива" Иннокентий Самохвалов прислал нам это видео. Сегодня 22-летний футболист скончался из-за остановки сердца. Наши мысли и молитвы с его семьей, — написано в описании видео.

Известно, что за день до смерти футболист жаловался на свое здоровье.

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По версии telegram-канала "Экспорт" днём футболист отправился на пробежку в городе Московский около своего дома. Во время бега Самохвалову стало плохо. Супруга защитника вызвала мед.работников, но они не смогли его реанимировать. Самохвалов умер от острой сердечно-сосудистой недостаточности.


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Теги: Самохвалов Локомотив
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