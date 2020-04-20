Известный Instagram-аккаунт "433" опубликовал видео Самохвалова, снятое за день до смерти

Видео было снято за день до смерти футболиста "Казанки". На нем Иннокентий дома почеканил теннисным мячом, а потом отправил его в детское баскетбольное кольцо.
- Вчера защитник "Локомотива" Иннокентий Самохвалов прислал нам это видео. Сегодня 22-летний футболист скончался из-за остановки сердца. Наши мысли и молитвы с его семьей, — написано в описании видео.
Известно, что за день до смерти футболист жаловался на свое здоровье.
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По версии telegram-канала "Экспорт" днём футболист отправился на пробежку в городе Московский около своего дома. Во время бега Самохвалову стало плохо. Супруга защитника вызвала мед.работников, но они не смогли его реанимировать. Самохвалов умер от острой сердечно-сосудистой недостаточности.