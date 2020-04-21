"Валера, верим! А вообще мне нравится, как всякие футбольные и артистические деятели советуют мне, да и другим не обсуждать футбол! Ребята, обсуждение футбола – это обсуждение игры! Вратаря, защитника и так далее! Тактики и техники, составов команд! Всё остальное – не обсуждение футбола, умники хреновы…", — написал Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале.
Напомним, что вчера итальянское издание Tuttomarcatoweb сообщило, что Валерий Карпин может возглавить московский "Локомотив".
Tuttomercatoweb: "Локомотив" ведет переговоры с Карпиным
Сегодня председатель совета директоров "железнодорожников" Анатолий Мещеряков опроверг эту информацию.
Мещеряков: Карпин? Это все слухи
Карпин возглавляет "Ростов" с 2017-го года. В этом сезоне команда под его руководством идёт на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ после 22-х туров, имея в своём активе 38 очков и на 3 балла отставая от зоны Лиги чемпионов.
"Валера, верим!" Губерниев - о возможном назначении Карпина в "Локомотив"
Комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев прокомментировал возможный переход Валерия Карпина в московский "Локомотив".
Фото: РИА Новости
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