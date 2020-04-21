"Фратрия" организовала сбор средств для жены умершего Самохвалова

Фанатское объединение болельщиков "Спартака" "Фратрия" поможет семье умершего защитника "Казанки" Иннокентия Самохвалова.
Фото: ФК "Локомотив"
— Красно-белые! В семье болельщицы "Спартака" Ани произошла трагедия. Из жизни ушел ее муж — футболист "Казанки" Иннокентий Самохвалов.

У Ани остался маленький ребенок. Если вы хотите оказать помощь, то можете перевести любую посильную для вас сумму на карту, — сказано в заявлении "Фратрии".

Напомним, 22-летнего футболиста не стало вчера, 20 апреля. Он вышел на прогулку возле своего дома, но во время тренировки футболисту стало плохо. Жена Самохвалова вызвала врачей, которые не смогли его спасти. Он умер от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

За день до смерти Самохвалов отправил видео в известный инстаграм-аккаунт "433", где сын аплодирует ему после точного удара мячом.


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Теги: Спартак Локомотив Казанка Самохвалов
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"Фратрия" организовала сбор средств для жены умершего Самохвалова
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