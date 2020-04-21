— Не буду скрывать, что в перспективе желание поиграть за границей у меня есть. Если бы возник реальный интерес и такая возможность появилась, то поехал бы в хороший иностранный чемпионат проверять себя.
Пока же мне нужно развиваться и расти, брать все лучшее. Не думаю, что ты в среднем европейском клубе будешь получать копейки, на жизнь точно хватит. Так что говорю, как есть: я с удовольствием рассмотрел бы такое предложение.
Если говорить о том, какой чемпионат ближе мне, то назову Англию. Но ни за кого не болею, — рассказал футболист в интервью Sport24.
21-летний Магкеев дебютировал за основу "Локомотива" в этом сезоне, проведя уже пять матчей, но не отметившись результативными действиями.
Все европейские чемпионаты, кроме белорусского, были приостановлены из-за пандемии коронавируса.
За последние сутки у 5 642 человек в России выявили коронавирусную инфекцию. Всего в стране 52 763 заболевших. 3 873 человека вылечилось, 456 - умерло.
Магкеев: если бы возник реальный интерес, то поехал бы в хороший иностранный чемпионат
Защитник "Локомотива" Станислав Магкеев рассказал о желании уехать в Европу.
Фото: Getty Images
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