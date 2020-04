View this post on Instagram

Buon Compleanno, Massimo! Экс-тренеру красно-белых Массимо Каррере сегодня исполняется 56 лет ? ? Чемпион России 2016/2017 ? Обладатель Суперкубка-2017 ? Поздравляем @massimocarrera_official с днем рождения, желаем успехов и новых трофеев в тренерской карьере ?