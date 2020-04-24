— Сложный период не только для футболистов, но и для всего мира. Пандемия коронавируса — такого никто не ожидал и не мог себе предвидеть. Немного не по себе. Сейчас мы живем в ожидании, что в ближайшее время все это закончится, а жизнь станет такой же, какой была до вируса, — рассказал защитник в интервью пресс-службе тульской команды.
28-летний Беляев перешёл в "Арсенал" на правах свободного агента в феврале 2016 года. В нынешнем сезоне защитник провёл 22 матча в РПЛ, в которых он отдал одну голевую передачу.
Чемпионат России по футболу приостановлен как минимум до 31 мая из-за вспышки коронавирусной инфекции. Общее число случаев заражения коронавирусом в России — 68 622. 5 568 человек выздоровело, 615 — умерло.
Беляев: сейчас мы живем в ожидании, что в ближайшее время все это закончится, а жизнь станет такой же, какой была до вируса
Защитник тульского "Арсенала" и сборной России Максим Беляев высказался о ситуации с коронавирусом.
Фото: ПФК "Арсенал Тула"
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