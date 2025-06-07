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"Локомотив" выплатить украинскому "Мариуполю" компенсацию за игрока Мампасси

Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию "Локомотива", который обязан выплатить украинскому "Мариуполю" почти 50 тыс. евро в качестве компенсации за подготовку защитника Марка Мампасси.
Фото: ФК "Локомотив"
Мампасси родился в Донецке, где занимался футболом в академии местного "Шахтёра". За его первую команду Марк так и не сыграл, а в 2021-м году был отдан в аренду в "Мариуполь".

В декабре 2021 года Мампасси подписал с московским "Локомотивом" контракт, рассчитанный на 5 лет. В феврале "Мариуполь" подал иск в ФИФА, потребовав от "железнодорожников" компенсацию за обучение футболиста, потому что Мампасси Мампасси считался их воспитанником. Международная федерация удовлетворила требование украинского клуба, после чего москвичи подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). В результате он встал на сторону "Мариуполя".

Действующий контракт защитника с "Локомотивом" рассчитан на срок до 2026 года. С 2023 года Мампасси на правах аренды выступает за бельгийский "Кортрейк" на правах аренды. В сезоне-2024/25 Марк принял участие в 14 матчах и забил один гол. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего футболиста в 700 тыс. евро.

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