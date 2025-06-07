"Впервые раз об этом слышу. Сначала надо жене ответить, а потом почитать новости. В поведении и словах Николича ничего не намекало на его возможный уход из ЦСКА. Думаю, что он сам решит, где ему лучше будет. Не хочу, чтобы он уходил. Тем более Марко обещал в следующем сезоне чемпионство. Мы все настроены на это", - приводит слова Кругового "СЭ".
Вечером 6 июня в ряде СМИ появилась информация о том, что главный тренер московского ЦСКА Марко Николич может выкупить свой контракт у "армейского" клуба и возглавить греческий АЕК. Напомним, сербский специалист возглавил команду красно-синих в июне 2024 года, заключив контракт на срок до лета 2026 года.
Под руководством тренерского штаба Марко Николича ЦСКА в сезоне-2024/25 финишировал третьими в итоговой турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, а также стал обладателем Кубка России.
Круговой: в поведении и словах Николича ничего не намекало на его возможный уход из ЦСКА
Защитник ЦСКА и сборной России Данил Круговой отреагировал на информацию о возможном уходе главного тренера "армейцев" Марко Николича в греческий АЕК.
Фото: ПФК ЦСКА