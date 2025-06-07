"Если это не окажется результатом агентских игр на повышение з/п Марко (что меня тоже совершенно не удивит), то Николич заслужит от болельщиков кучу нехороших слов. Это будет классический вариант с шагом от любви до ненависти. Но одновременно будет говорить и о том, как иностранные тренеры (понятно, не все) относятся к РПЛ, если могут вот так уходить из ведущих клубов, да еще и столько построив за год", - написал Рабинер в своём телеграм-канале.
Ранее журналисты сообщили, что главный тренер московского ЦСКА Марко Николич ведет общение на предмет возможного перехода в греческий АЕК. В частности, уже рассматриваются варианты досрочного расторжения (выкупа) контракта с "армейским" клубом - он истекает лишь летом 2024 года.
Марко Николич проработал наставником красно-синих весь сезон-2024/25, по итогам которых команда заняла третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, а также стала обладателем Кубка России.
Рабинер: если Николич уйдёт в АЕК, то заслужит от болельщиков ЦСКА кучу нехороших слов
Спортивный журналист Игорь Рабинер отреагировал на информацию о возможном уходе главного тренера ЦСКА Марко Николича в греческий АЕК.
Фото: ПФК ЦСКА