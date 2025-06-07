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Николай Наумов назвал оптимальное количество команд в РПЛ

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов поделился своим мнением, какое количество участников для РПЛ на данный момент является оптимальным.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"На данном этапе, когда некоторые клубы находятся в не самом лучшем экономическом положении, это не особо реально. Те же "Химки" снялись. В будущем же для нашей страны вариант с 18 командами был бы хорош, но сейчас оптимальное количество — 16", - приводит слова Наумова "Матч ТВ".

Ранее генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов сообщил о своём намерении 1 июля, когда состоится общее собрание клубов Российской Премьер-Лиги, поднять вопрос о расширении числа команд, принимающих участие в лиге. С сезона-1998 и по сей день в элитном дивизионе чемпионата России по футболу участвуют 16 клубов.

Действующим чемпионом станы является футбольный клуб "Краснодар", который в сезоне-2024/25 впервые в истории завоевал золотые медали чемпионата России.

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