— Жизнь в России проходит очень-очень хорошо. Очень доволен "Краснодаром", тут созданы просто идеальные условия. Мне оказывают максимальную поддержку, просить большего невозможно. С прооперированной ногой всё в порядке, чему я рад. Правда, сейчас перерыв, что создаёт проблемы. Вижу своё будущее только в "Краснодаре", — рассказал Реми в своём инстаграме.
30-летний Кабелла перешёл в "Краснодар" из "Сент-Этьена" прошлым летом за 12 млн евро.
Тинькофф Российская Премьер-лига приостановлена как минимум до 31 мая из-за ситуации с коронавирусом в стране. Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России — 74 588. 6 250 человек вылечилось, 681 — умерло.
Кабелла: жизнь в России проходит очень-очень хорошо
Полузащитник "Краснодара" Реми Кабелла рассказал о жизни в России.
Фото: ФК "Краснодар"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!