"Честно скажу, что вижу результаты чемпионата Белоруссии, но не смотрел ни одной игры, не доходит до футбола времени, хватает домашних забот. Дочь Кристина пойдет в сентябре в школу, идет подготовка в системе Zoom, работает с преподавателем. Я тоже окунулся в свои юные годы, помогаю ей с уроками. Созваниваюсь с папой несколько раз в день, обсуждаем все новости, я даю ему отчет по своим тренировкам", - приводит слова Панченко "Матч ТВ".
Напомним, из-за пандемии коронавируса были приостановлены практически все европейские чемпионаты, кроме белорусского.
Российская Премьер-лига приостановлена как минимум до 31 мая.
Панченко: вижу результаты чемпионата Белоруссии, но не смотрел ни одной игры
Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко рассказал, что не смотрит матчи чемпионата Белоруссии.
Фото: © РИА Новости
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