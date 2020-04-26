На данный момент чемпионат России приостановлен в связи с пандемией коронавируса. Пауза длится с середины марта и по предварительному решению РФС должна завершиться 31 мая.
В России на данный момент зафиксировано около 75-ти тысяч заражений коронавирусом. В мире - почти три миллиона.
- РПЛ и РФС разрабатывают несколько протоколов по возобновлению чемпионата. Рассматривается вариант доигрывания сезона на стадионах в городах, где эпидемиологическая обстановка будет наиболее благоприятной.
Если мы рассматриваем вариант с возобновлением чемпионата, то мы с коллегами единодушны в том, что это должен быть конец июня. 14 дней должны будут провести на полной самоизоляции, потом опять пройти полный контроль, - приводит слова специалиста "Матч ТВ".
Напомним, что на сегодняшний день все европейские чемпионаты, кроме белорусского, приостановлены.
Безуглов: возобновление сезона? Мы единодушны, что это должен быть конец июня
Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о планах по поводу возобновления сезона в российском футболе.
Фото: РПЛ
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