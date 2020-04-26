— В последнее время режим стал немного хромать. Обычно я ложусь до полуночи, сейчас — около часа ночи. Просыпаюсь в районе десяти, в одиннадцать уже начинаю тренировку. В час обедаю, потом можно прогуляться. Вечером смотрим фильмы и во что-то играем. В бридж, например. Пару матчей провел в FIFA20: купил сыну PlayStation, и сам решил попробовать. Играли с женой — пару голов она мне все-таки забила, — цитирует Шунина пресс-служба РФС.
33-летний Шунин - воспитанник "Динамо". Он находится в системе клуба с 1994, а с 2007 защищает цвета основной команды.
"Динамо" после 22-ух туров чемпионата России занимает шестое место с 36 очками.
Напомним, Тинькофф Российская Премьер-лига приостановлена как минимум до 31 мая. Это связано с распространением коронавируса в стране. В России 80 949 случаев подтверждения коронавируса. 6 767 человек выздоровело, 747 — умерло.
Шунин — о виртуальном футболе: играли с женой — пару голов она мне все-таки забила
Вратарь "Динамо" Антон Шунин рассказал, как проводит время во время самоизоляции.
Фото: ФК "Динамо"
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