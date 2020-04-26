- У меня вопрос к господину Кикнадзе: он считает себя выше президента страны? Путин Сёмина награждает, а Кикнадзе считает, что Юрий Палыч не удовлетворяет его амбициям. Он плюёт на награду Путина? Хотелось бы услышать внятный ответ от этого проходимца, — написал Селюк в своем Twitter.
Напомним, в конце 2019 года указом президента России Владимира Путина Юрий Семин был награждён орденом Александра Невского за большой вклад в развитие физической культуры и спорта.
26 апреля в СМИ появилась информация, что сербский наставник Марко Николич сменит Юрия Семина в "Локомотиве". За всё время пребывания в клубе Семин трижды приводил "Локомотив" к чемпионству, шесть раз выигрывал Кубок России и три раза Суперкубок страны.
Семин прокомментировал информацию о приходе Николича в "Локомотив"
В текущем розыгрыше чемпионата России "Локо" идёт на второй строчке в таблице после 22-х туров. РПЛ в данный момент приостановлена до 31-го мая из-за пандемии коронавируса.
Селюк - о смене тренера "Локо": Кикнадзе плюет на награду Путина? Хотелось бы услышать ответ от этого проходимца
Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал решение гендиректора "Локомотива" Василия Кикнадзе о назначении Марко Николича на пост главного тренера клуба.
Фото: Sportbox
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