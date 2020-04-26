- Мой брат с друзьями создали в Instagram благотворительную страницу "Подари маску". Ребята помогают больницам, у которых не хватает масок, дезинфицирующих средств. Я тоже участвую, недавно обратился в местную больницу в Конаково и закупил им все необходимое. Всех призываю помогать как можно чаще, особенно в это непростое время, - цитирует Шунина официальный сайт РФС.
В мире число заразившихся COVID-19 приближается к 3-м миллионам. Более 207 тысяч человек умерло. В России известно о 80 949 заболеваниях, 6 767 человек выздоровело, 747 - умерло.
Напомним, все европейские чемпионаты, кроме белорусского, были приостановлены из-за пандемии коронавируса. РПЛ ушла на паузу как минимум до 31 мая.
Шунин оказал помощь одной из больниц в Тверской области
Голкипер московского "Динамо" и сборной России Антон Шунин во время активного распространения COVID-19 оказал помощь одной из больниц в Тверской области.
Фото: Sportbox
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